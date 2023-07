Vazquez | «La Cremonese è tutto ciò che cercavo | vogliamo la A»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Franco, ormai ex giocatore del Parma, si è presentato alla. Le sue dichiarazioni complete Francoha parlato a Futbolemico del suo passaggio alla. PAROLE – «Ho scelto di venire alla, credo che abbiaciò che cerco e spero che mi vada bene com’è andata a Parma. Ho firmato con un anno e un’ulteriore opzione, speriamo vada bene. La squadra è appena stata in Serie A, non è tanto conosciuta, ma in Italia negli ultimi anni è cresciuta tantissimo e il presidente è uno dei più ricchi d’Italia. Vogliono costruire una squadra forte per tornare subito in A. Sono ancora vicino a Parma e non lontano da Milano, in pratica manterrò lo stile di vita che avevo prima».