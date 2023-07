Variante di Cisano | sbloccati i 50 milioni Lavori dal 2024 | «Finalmente si parte»

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’OPERA. Il via libera dal governo, a poco più di un anno dall’approvazione del progetto esecutivo. Via Tasso: in corso la stesura del nuovo capitolato di gara, pubblicazione del bando in autunno.

639 dei laghi di Pusiano e Garlate "diBergamasco " 1° lotto funzionale, il Comitato ha autorizzato l'impiego di eccedenze per 9,99 milioni di euro, sviluppate dal contributo già ...Soldi finalmente sbloccati, a un anno dall'approvazione del progetto esecutivo. I lavori per la sospirata variante di Cisano - lungo l'asse Bergamo-Lecco dovrebbero iniziare il prossimo anno, ...Cisano Bergamasco. Stava andando al lavoro in una ditta del lecchese, Giuseppe Lionti, il 41enne deceduto mercoledì 19 luglio in seguito ad un incidente avvenuto in via Colombera di Sopra, a Cisano ...