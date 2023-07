Vallo di Diano | scoperta una piantagione di cannabis | arrestati due responsabili

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio volte alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti, la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro oltre cento piante di canapa indiana, di varietà “nana”, rinvenute in una zona collinare deldi. La coltivazione illegale è stata individuata dai finanzieri della Tenenza di Sala Consilina che, all’esito di una capillare attività info-investigativa, sono riusciti ad individuare una serra contenente 106 piante di canapa indiana e ad identificare due. A fare da “guardia” alla coltivazione, vi erano tre dispositivi (cd. fototrappole), che utilizzano la luce per rilevare e fotografare oggetti in movimento, installati una sul viale d’accesso e due nelle vicinanze della ...

L'iniziativa coinvolge nei mesi estivi in forma itinerante alcune delle località turistiche più importanti presenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento,die Alburni (quest'...Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate ieri sera in via Perillo III a Teggiano . Un giovane è rimasto gravemente ferito. Si tratta dell'ennesimo incidente neldi. Nei giorni scorsi il dramma di Francesca Calandriello e anche un altro incidente a Sala Consilina tra due vetture (uno dei conducenti è risultato positivo all'uso di sostanze ...FlixBus continua ad ampliare i collegamenti interregionali con la Campania, potenziando le rotte operative con Napoli, Salerno , Caserta, Avellino e Benevento e integrando nella propria rete, per la ...

Ancora un incidente nel Vallo di Diano: gravemente ferito un giovane ilmattino.it

«Uno scoop pazzesco», lo definiva Fabrizio Corona a cui era stato proposto di comprare del materiale investigativo scottante su Matteo Messina Denaro. Il passaggio successivo per ...Nata in Cilento, ragazza ripudiata dalla famiglia marocchina: la storia. Una storia di cui si sta occupando il Centro Antiviolenza ...