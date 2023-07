' Valencia | Cavani sempre più vicino all' addio | ecco la nuova possibile squadra'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Edinsona lasciare l'Europa. L'ex Napoli, dopo una sola stagione, sta per lasciare ilin direzione Argentina. Intanto gli spagnoli hanno diramato l'elenco ufficiale per le ...

Edinsonè vicino a lasciare l'Europa. L'ex Napoli, dopo una sola stagione, sta per lasciare ilin direzione Argentina. Intanto gli spagnoli hanno diramato l'elenco ufficiale per le amichevoli ...Commenta per primo Edinsonvia dal. L'attaccante uruguaiano non rientra nei piani, il suo entourage è al lavoro per rescindere.Edinsonsnon si allena con il: l'attaccante uruguaiano è ad un passo dal trasferimento al Boca Juniors Edinsonè vicino al suo sogno di giocare dentro alla Bombonera. L'attaccante ...

"Valencia, Cavani sempre più vicino all'addio: ecco la nuova ... Corriere dello Sport

Stando a quanto riportato dal portale argentino Olé, l'ex attaccante del Napoli sta per iniziare una nuova avventura ...Tanti bomber sono stati seguiti in questo calciomercato, ma alla fine si è scelto di puntare sull’esterno Edison Cavani.