Vagnati | 'Ricci? Non ha bisogno di vendere ma' E su Singo e Doig

dal ritiro: 'Vogliamo tenere' Dal ritiro del Torino a Pinzolo, a prendere la parola è stato il ds: 'Vogliamo fare un Toro competitivo , non mi piace commentare le voci. La ...Il direttore sportivoha chiuso il primo tempo di una partita con il Verona ancora aperta ... L'ormai ex gialloblù apre un tema centrocampo sempre più incerto perché il destino diè in ...... per consegnargli le chiavi del jolly in mezzo al traffico quando Ilic odovranno tirare un ... Domani pomeriggio, il direttore sportivo granatasalirà a Pinzolo per presentare la squadra ...

Torino, Vagnati: "Ricci Non abbiamo bisogno di vendere. Stiamo valutando Doig" GianlucaDiMarzio.com

[themoneytizer id=”99064-6] Uno dei nomi caldi per il mercato in entrata biancoceleste è quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino molto apprezzato da Maurizio Sarri. Intervenuto in conferen ...Il direttore tecnico Davide Vagnati è arrivato a Pinzlo insieme al suo braccio destro Moretti e si è soffermato a parlare con i giornalisti presenti che lo hanno incalzato sul ...