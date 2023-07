Vaccini | ok dell’Ema a primo anti-Rsv per proteggere neonati e over 60

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Indicato per immunizzazione passiva dei piccoli fino a 6 mesi attraverso somministrazione a mamma in gravidanza Ok dell’Agenzia europea del farmaco Ema alvaccino-virus sinciziale (Rsv) per i bambini fino a 6 mesi di vita e gli adulti dai 60 anni in su. L’ente regolatorio Ue ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea per Abrysvo*, un vaccino per la protezione contro la malattia causata da Rsv, si legge in una nota in cui l’Ema spiega anche le caratteristiche del prodotto che sarà disponibile in Ue: “Abrysvo è ilvaccino Rsv indicato per l’immunizzazione passiva deidalla nascita fino ai 6 mesi di età, attraverso la somministrazione del vaccino alle mamme durante la gravidanza”, ed è inoltre indicato “per l’immunizzazione attiva degli adulti di ...