UTA Arad-CFR Cluj venerdì 21 luglio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

22:30 ROMANIA LIGA 1 Otelul -17:30 Rapid Bucarest - Sepsi Sf. Gheorghe 20:30 SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF Nublense (Chi) - A. Italiano (Chi) 0 - 0 (Finale) Libertad (Par) - ...22:30 ROMANIA LIGA 1 Otelul -17:30 Rapid Bucarest - Sepsi Sf. Gheorghe 20:30 SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF Nublense (Chi) - A. Italiano (Chi) 00:00 Libertad (Par) - Tigre (Arg) ......- Paris FC (Fra) 0 - 0 (Finale) Ajax (Ned) - Den Bosch (Ned) 2 - 2 (Finale) Club Brugge (Bel) - Beerschot VA (Bel) 3 - 0 (Finale) Antwerp (Bel) - AEK (Gre) 0 - 3 (Finale) CFR Cluj (Rou) -(...

Pronostici campionato rumeno, il Cluj di Mandorlini sfida l'Uta Arad Tuttosport

Se si prendono in considerazione amichevoli e partite dello scorso campionato l'Uta Arad è imbattuto da nove gare di fila, un monito per il Cluj di Mandorlini che nelle quote Antepost sul Vincente ...Se si prendono in considerazione amichevoli e partite dello scorso campionato l'Uta Arad è imbattuto da nove gare di fila, un monito per il Cluj di Mandorlini che nelle quote Antepost sul Vincente ...