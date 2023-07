(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo sviluppo di dispositivi medici di ultima generazione per il trattamento deiè al centro del progetto per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro presentato da ...

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, ha approvato la stipula dell'accordo per l'del progetto "Moore4Medical", secondo quanto si apprende da una nota. Il progetto ...L'Aquila. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha approvato la stipula di un accordo che prevede investimenti complessivi per 8 milioni di euro per l'del programma 'Intelligent Reliability 4.0'. Una nota del Mimit spiega che l'...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha approvato la stipula dell'accordo per l'del programma 'Intelligent Reliability 4.0' che ha come obiettivo il miglioramento dell'affidabilita' dei sistemi e dei componenti ...

Urso, innovazione per cura tumori, accordo con StMicrolectronics Agenzia ANSA

Lo sviluppo di dispositivi medici di ultima generazione per il trattamento dei tumori è al centro del progetto per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro presentato da STMicrolectronic ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato la stipula di un accordo che prevede investimenti complessivi per 8 milioni di euro per l'innovazione del programma "Intelligen ...