Un pensiero | Schlein non si dissocia? È scontro su Carlo Giuliani

(Di venerdì 21 luglio 2023) La vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo dedica un tweet al ragazzo morto durante il G8 di Genova mentre stava per lanciare un estintore addosso ai carabinieri. Paola Ambrogio (Fratelli d'Italia) le risponde per le rime

Ora vogliamo portarlo avanti perché ci serve un luogo dove sviluppare il, e ne abbiamo ... Così la segretaria del Pd, Elly, in conferenza stampa con Nicola Zingaretti a cui è affidato ...Ora vogliamo portarlo avanti perchè ci serve un luogo dove sviluppare il, e ne abbiamo ... Così la segretaria del Pd, Elly, in conferenza stampa con Nicola Zingaretti a cui è affidato ......" "Un luogo in cui sviluppare uncurioso, lungo e profondo e per promuovere un confronto che valorizzi il pluralismo interno, la cura delle nostre radici, guardando al futuro". Elly...

Pd: Schlein lancia la Fondazione, ‘sviluppare il pensiero e ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Un luogo in cui sviluppare un pensiero curioso, lungo e profondo e per promuovere un confronto che valorizzi il pluralismo interno, la cura delle nostre radici, guardando a ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sono felice di essere qui con Nicola Zingaretti a cui ho chiesto di coordinare e presiedere il lavoro per la costruzione della Fondazione del Pd. Ringrazio il prezioso lavoro ...