Ultim’ora da Dimaro | l’agente fa irruzione in ritiro | “Si cerca l’accordo”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Entra nel vivo il calciomercato del Napoli, tra cessioni e acquisti, un altro nodo è rappresentato dai giocatori in scadenza. Oltre a Lozano, un altro degli azzurri su cui aleggia un alone di incertezza è Piotr Zielinski, uno dei due senatori partenopei al pari di Mario Rui. Per la mezz’ala con un passato da trequartista sono tante le offerte: dalle società arabe, respinte con fermezza dal giocatore, sino alla Lazio, con il suo mentore Maurizio Sarri che vorrebbe riabbracciarlo. Giornata decisiva Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quest’oggi potrebbero però esserci sviluppi decisivi in merito al futuro dell’ex Empoli. Piotr Zielinski, classe ’94 (ANSA) – spazionapoli.itSecondo il quotidiano,del giocatore è in arrivo aper un incontro con De Laurentiis: il procuratore confermerà la voglia di restare a Napoli del classe ...

le parti sono davvero vicine. Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime da Sky Sport Napoli - Durante lo speciale calciomercato su Sky Sport , è intervenuto l'inviato Sky aMassimo Ugolini , per ...Victor Osimhen è arrivato aaccompagnato dal suo procuratore Il capocannoniere del passato campionato , è in compagnia del suo agente per discutere con il patron del Napoli Aurelio De ...Victor Osimhen in viaggio versoassieme al suo agente Il capocannoniere del passato campionato , è in compagnia del suo agente per discutere con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis il ...