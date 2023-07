Ultime Notizie – Settebello a valanga a Fukuoka

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’Italia batte la Cina per 18-5 in un match del Gruppo A del torneo di pallanuoto ai Mondiali di2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2-2 nel primo quarto, l’Italia piazza un parziale di 7-1 nel secondo periodo e chiude i conti con ampio anticipo con il 6-2 nel terzo quarto. Spiccano i 4 gol a testa di Condemi e Di Fulvio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

