Ultime Notizie Serie A | Serena su Lukaku | Mou in pressing su Morata; il rinnovo di Osimhen e Spalletti aspetta…

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve, il consiglio disuLe parole dell’ex calciatore sull’obiettivo della Juventus.vuole solo la Juve, ma la trattativa non è semplice Romeluvuole rimanere in Europa e ha dato priorità alla Juve, ma senza la cessione di Vlahovic la trattativa non si sblocca. Roma, il corteggiamento social di Mourinho aLo Special One, Jose Mourinho, continua il suo lavoro di convincimento su Alvaroper portarlo alla Roma. Napoli, si tratta per ildi: il nodo della clausola Seconda giornata di incontri tra ...

parole da giocatore del Tigre per Mateo Retegui, ora ufficialmente un giocatore del Genoa neopromosso in serie A. 'Sono un po' triste per il momento che stiamo vivendo - ha dichiarato - . Sono ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Arriva il film di Barbie: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Arriva il film di Barbie: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni ...

Mosca, 21 lug. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di Kiev secondo cui le navi dirette in Russia attraverso il Mar Nero saranno considerate come trasportatrici di merci militari sono pericolose. Lo ha dett ...Sono ore difficili per la Lombardia, martoriata dal maltempo. Bombe d'acqua, enormi chicchi di grandine che stanno provocando seri danni, e forti raffiche di vento. Alle porte di Milano è stata avvist ...