Ultime Notizie Roma del 21-07-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 21 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente essere in apertura Il Grappolo fornite dagli Stati Uniti e schierati in Ucraina stanno avendo un impatto sulla controffensiva abbiamo ricevuto alcuni feedback iniziali da chi è che le stanno girando in modo abbastanza efficace ha detto ai giornalisti Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby mentre sono conseguiti per la quarta notte consecutiva gli attacchi russi sudista strategico porto nel sud del paese nella tac è stato colpito un altro terminal Ucraina in cui sono andati distrutti 100 tonnellate di piselli e 20 tonnellate di orzo ha riferito il governatore regionale secondo il post nel esplosione sono rimaste ferite due persone le forze di difesa aerea Ucraina e riferiscono del lancio di missili supersonici indirizzo di Odessa mentre della Francia ...