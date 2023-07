Ultime Notizie Roma del 21-07-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio da Francesco Vitale per la morte di Andrea Purgatori Sono due le sono iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura didopo una denuncia presentata dai familiari nei confronti dei due che operano in una struttura di diagnostica della capitale l’accusa di omicidio colposo Intanto i PM dovrebbero affidare la prossima settimana l’incarico per effettuare l’autopsia a Parigi Gianluigi Donnarumma e la sua compagna sono stati aggrediti legati e derubato e uomini che hanno fatto irruzione nella loro casa i responsabili hanno portato via bottino del valore di oltre €500000 e sono tutt’ora in fuga lo riferiscono i media francesi il portiere del Paris saint-germain e la fidanzata sono riuscita a liberarti rifugiandosi in piena notte in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro ...