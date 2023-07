Ultime Notizie Roma del 21-07-2023 ore 07 | 10

Lo ha dichiarato l'oppositore russo nel suo intervento in tribunale in un processo considerato di matrice politica e che lo vede accusato di 'estremismo'. La Casa Bianca ha confermato che Kiev ha ...L'attività di controllo ha permesso di applicare quelle multe accessorie (65 ritiri patente, 12 sequestri e 3 fermi amministrativi) che sono fondamentali per interrompere comportamenti che mettono in ...Appuntamento letterario per domani, venerdì 21 luglio, con la presentazione del libro 'Il profanatore di tesori perduti' di Marcello Simoni, che alle ore 18 accoglierà il pubblico alla Villa Salvadori ...

Anche Pelé a fine carriera andò a New York, ma adesso si spostano calciatori nel pieno della carriera, da Milinkovic Savic a Brozovic a Koulibaly. Anni fa ci fu la Cina, la parentesi dell’India è dura ...La quarta puntata del drag talent di Rai 2 elimina una vera queen, Guglielmo Scilla. Filippo Magnini sogna Marco Columbro, Mara Maionchi non se la sente di dire “scemo” perché “ci sono i bambini”. Fac ...