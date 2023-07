Ultime Notizie – Putin | le ultime news su guerra e Bielorussia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il presidente russo, Vladimir, ha avvertito che Mosca utilizzerà “ogni mezzo a sua disposizione” per proteggere l’alleatada possibili attacchi. “Per quanto riguarda la, fa parte dello Stato dell’Unione. Scatenare un’aggressione contro lasignifica scatenare un’aggressione contro la Federazione Russa”, ha affermatoin una riunione del Consiglio di Sicurezza russo, aggiungendo che “risponderemo a questo con tutti i mezzi a nostra disposizione”. “L’Occidente crede chiaramente che la carne da cannone ucraina non sia sufficiente, quindi hanno in programma di utilizzare nuovi materiali sacrificabili: polacchi, lituani e a scendere nella lista” attacca. L’unione militare polacco-lituana-ucraina, sottolinea, potrebbe essere utilizzata ...