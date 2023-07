Ultime Notizie – nessuna cacciata Cuperlo | suo mandato terminato con Letta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023)sostituzione. Fonti parlamentari dem gettano acqua sul fuoco viste le perplessità, circolate nelle chat e non solo, dopo la nomina di Nicola Zingaretti alla guida della Fondazione Pd, ruolo finora ricoperto da Gianni. C’è anche chi ne parla in chiaro, come Simona Malpezzi arrivando alla convention di Energia Popolare a Cesena: l’ex capogruppo si dice davvero dispiaciuta perchéha curato la Fondazione “come un po’ un pezzo di sé”. A creare la Fondazione fu proprio Zingaretti, da segretario, e fu lui a nominarepresidente. Nomina poi confermata da Enrico. Ma non da Elly Schlein. Il ruolo è infatti legato alla segreteria e fonti dem precisano che l’incarico diera già nei fatti “scaduto” ...