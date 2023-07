Ultime Notizie – Mutuo a tasso variabile | non si ferma la corsa delle rate

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Non si arresta laall’aumentodei mutui. Per chi ha stipulato unla rata è aumentata mediamente di 212,43 euro al mese rispetto al 2022. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che da anni monitora i costi dei mutui, ae afisso, ha rilevato preoccupanti tendenze al rialzo, che hanno messo in ginocchio molte famiglie. “Il continuo rialzo dei tassi operato dalla Bce nel tentativo dire ladell’inflazione ha determinato – osservano gli analisti – ripercussioni estremamente gravi per i cittadini, specialmente chi ha contratto mutui a. Gli effetti principali si stanno ...