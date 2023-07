Ultime Notizie – Lavoro | contro ‘great resignation’ imprese puntano su aumenti | benefit e flessibilità

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Soprattuttodi stipendio ma ancheaziendali edell’orario di. Sono queste le leve che le medieitaliane, ‘affamate’ di personale qualificato, utilizzano per far fronte alla, il fenomeno delle dimissioni volontarie che, secondo le stime, nel 2022 sono state pari a circa il 19,5% del totale delle interruzioni lavorative (1,66 milioni su 8,5 milioni di cessazioni lavorative in totale), mentre nel 2018 erano state percentualmente molto inferiori, pari a circa il 14%. Il dato emerge da un’indagine di Unioncamere e del Centro studi Tagliacarne presentata recentemente a Milano in collaborazione con l’Area Studi di Mediobanca. Secondo lo studio, infatti, “la modalità che più di frequente viene adottata dalle ...