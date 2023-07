Ultime Notizie – Enea sperimenta l’edificio smart | tagli a consumi e bollette

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Messo a punto dall‘un innovativo edificio, dotato di impianto fotovoltaico con accumulo, serramenti e sistemi di oscuramento automatizzati e sistemi avanzati IoT per il controllo dei flussi energetici, con benefici in termini di riduzione degli scambi con la rete elettrica e dei costi in bolletta. Il prototipole di questo edificio, in grado di dialogare con la rete elettrica, si trova presso il Centro RicercheCasaccia (Roma) ed è stato realizzato per offrire servizi integrati e flessibili ai cittadini nell’ambito del programma “Ricerca di Sistema Elettrico”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’spiega cheintelligente è anche dotato di dispositivi IoT che permettono di acquisire in tempo reale ingenti ...