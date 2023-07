Ultime Notizie – E’ morta la madre di Alessandro Gassmann | Juliette Mayniel

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) E’, ladi. L’attrice francese aveva 87 anni. E’ stato lo stesso attore a dare l’annuncio sui social. “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene. Buon viaggio mamma”, ha scritto. Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma.Rip pic.twitter.com/zthv2p4gOC —(@Gassman) July 21, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione