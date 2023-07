Ultime Notizie – doppiette di Belotti e Dybala

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo il successo contro la Boreale nelle amichevoli estive, la Roma vince anche nel secondo test stagionale. I giallorossi si sono imposti 6-0 sul Latina, club di Serie C, nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Nella gara di questa mattina Josè Mourinho ha avuto a disposizione più o meno tutta la rosa nell'ultimo test prima della partenza per l'Algarve dove si svolgerà la seconda parte del ritiro con due amichevoli contro Braga e Farense. Nella gara con il Latina protagonistiin rete al 15? e 60?, Pagano in gol al 22? eautore della doppietta al 46? e al 48?, quindi Ibanez all'88'. Problema all'adduttore invece per Solbakken.