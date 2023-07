Ultime Notizie – Carburanti | i prezzi di oggi per benzina e gasolio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nuovi rialzi deisui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Poco mosse le medie nazionali deipraticati alla pompa. In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati delmentre per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo al litro sullae di due cent/litro sul. Le medie dell’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono laself service a 1,860 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,846), diesel self service a 1,707 euro/litro (-1 millesimo, compagnie ...

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...Tra le Vum, nellesettimane ha mostrato un trend in crescita solo XBB.1.9.2, mentre le altre risultano in calo o stabili. Continuano intanto a calare i casi e i morti di Covid nel mondo, ma ...In molte località sarde, soprattutto sulla costa ovest, nellesettimane si susseguono ledi bagnanti soccorsi in extremis: le correnti non perdonano nemmeno i nuotatori esperti. Sempre ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 21 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Marotta sarebbe al lavoro per coprire le ultime caselle vuote dello scacchiere meneghino. L’amministratore delegato della Beneamata non avrebbe messo nel mirino soltanto un nuovo attaccante, ma ...Grazie alla nuova proposta di legge approvata dalla Camera, l'eccedenza indetraibile può essere utilizzata come credito d'imposta.