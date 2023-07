Ucraina | Putin | Se attacco a Bielorussia risposta con ogni mezzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Mosca, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente russo, Vladimir, ha avvertito che Mosca utilizzerà "a sua disposizione" per proteggere l'alleatada possibili attacchi. "Per quanto riguarda la, fa parte dello Stato dell'Unione. Scatenare un'aggressione contro lasignifica scatenare un'aggressione contro la Federazione Russa", ha affermatoin una riunione del Consiglio di Sicurezza russo, aggiungendo che "risponderemo a questo con tutti i mezzi a nostra disposizione". La "cosiddetta" controffensivaper riprendere i territori finiti sotto il controllo russo non sta dando i risultati sperati dai Paesi occidentali. "Oggi è chiaro che i custodi occidentali del regime di Kiev siano delusi dai ...