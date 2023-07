Ucraina | nuovo attacco su Odessa | colpito il consolato cinese

(Di venerdì 21 luglio 2023) su Tg. La7.it - Ancora attacchi russi su, per la quarta notte consecutiva. L'onda d'urto di una bomba avrebbe danneggiato il, per fortuna senza causare ...

Nello strategico porto nel sud dell', sono stati distrutte sessantamila tonnellate di cereali , nonostante il Cremlino continui a sostenere che l'obiettivo siano soltanto i siti di stoccaggio ...... con importanti implicazioni anche per la direzione futura del Paese nei confronti dell'. Il ... con i cittadini che si recheranno alle urne l'8 ottobre per eleggere ilParlamento. Sebbene ...... Jasmine Paolini, vincitrice in precedenza , in tutt'altre condizioni atmosferiche , sull'... Attuale numero 74 del mondo, venerdì la 21enne Osorio sarà diin campo a caccia della ...

Mosca: da domani navi verso Ucraina considerate militari. Si rivede Prigozhin: "Vergogna in Ucraina" RaiNews

L'esercito russo sta prendendo di mira i porti dell'Ucraina al fine di intensificare le tensioni intorno al Mar Nero. Lo ha scritto l'Istituto per lo studio ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 21 luglio 2023: gli USA confermano che Kiev sta usando le bombe a grappolo ...