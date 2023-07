Ucraina | l' ex capo Forze secessioniste Donbass Girkin arrestato a Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) - L'exdelledelIgor Strelkov, è stato. Lo ha riferito alla Tass sua moglie Miroslava Reginskaya. "Mio marito è stato accusato ai sensi dell'articolo 282 del codice penale della Federazione Russa (estremismo)", ha detto, spiegando di non essere a conoscenza dell'attuale posizione del marito, che al momento non è ancora riuscito a mettersi in contatto ne' con lei ne' con altri. Ledell'ordine hanno confermato l'arresto. "Venerdì mattina, Igor Strelkovè stato. Attualmente sono in corso azioni investigative nei suoi confronti", hanno detto alla Tass.