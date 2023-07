Ucraina | Kiev | ‘240 690 militari russi uccisi da inizio guerra’

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) – Laa ha perso nell’ultimo giorno 680 uomini, facendo salire a 240.690 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 240.690 uomini, 4.133 carri armati, 8.080 mezzi corazzati, 4.610 sistemi d’artiglieria, 692 lanciarazzi multipli, 440 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 315 aerei, 310 elicotteri, 7.145 attrezzature automobilistiche, 18 unità ...

...potrebbero essere emerse alcune divergenze su alcuni temi legati proprio alla guerra intra cui l'annuncio recente da parte degli Stati Uniti sulla fornitura di bombe a grappolo a, che ...21 lug 00:19 Casa Bianca conferma:sta usando le bombe a grappolo La Casa Bianca ha confermato che l'ha iniziato a utilizzare le bombe a grappolo inviate dagli Usa, come anticipato dal ......questa visita e cosa porterà in dote Giorgia Meloni Il pieno e concreto sostegno all'nella ... L'invio adelle bombe a grappolo statunitensi " che le truppe ucraine hanno già iniziato a ..."ESERCITAZIONI" Nel Mar Nero le navi e l'aviazione della Russia hanno condotto "esercitazioni" per isolare l'area, "temporaneamente chiusa" alla navigazione, ...Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 21 luglio. La controffensiva ucraina prova a ritrovare slancio con le controverse bombe a grappolo, che dopo giorni di annunci entrano ufficialmente ...