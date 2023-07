Ucraina | esercito Kiev | ' forze russe a Bakhmut quasi accerchiate'

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) - Il comandante delledi terra ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato alla Bbc che i reparti di Mosca asono stati semi-accerchiati. "Al momento, le truppesono in semi-accerchiamento. E' impossibile non approfittarne", ha aggiunto il comandante, secondo cui riconquistareavrebbe un valore strategico significativo, poiché la città funge da snodo per i trasporti, consentendo alleulteriori avanzamenti.

21 lug 07:03 Nuovi bombardamenti russi su Odessa L'russo prende ancora di mira i porti dell'al fine di intensificare le tensioni intorno al Mar Nero. I missili di Mosca hanno colpito ...... dicendo loro che per ora non avrebbero più preso parte alla guerra in, ma ordinando loro di raccogliere le forze per l'Africa mentre addestravano l'bielorusso. Prigozhin, che ha ...... in un momento critico per l'inaspettato successo della resistenza. A giugno 2023 i ...Questo è uno dei motivi per cui la Wagner concede molti più permessi ai propri uomini rispetto all'...Kiev, 21 lug. (Adnkronos) – Il comandante delle forze di terra ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato alla Bbc che i reparti di Mosca a Bakhmut sono stati semi-accerchiati. “ ...Isinbayeva ha visto il suo nome cancellato da uno stadio per un post di smarcamento dal regime. Le difficoltà degli sportivi in Russia.