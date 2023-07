Ucraina | dopo Mosca anche Kiev sgancia le bombe a grappolo che possono esplodere dopo anni

...liberale e delle istituzioni create sotto la tutela delle grandi potenze di un tempo eun ... La guerra inha imposto ad ogni paese nel mondo di rivedere tutte le proprie energie e strategie,...... fatto confermato durante il forum tecnico - militare internazionale Army 2022 lo scorso agosto,che la variante expo era stata presentata ma come modello in scala ridotta alla fiera Idex di Abu ...Bonne ha sottolineato, inoltre, come "la posta in gioco per noi inva ben oltre la sovranità del Paese. Riguarda la stabilità del mondo". Tornando sul campo di battaglia, invece,le ...Lo afferma il consigliere del Presidente Macron aggiungendo: "La posta in gioco per noi in Ucraina va ben oltre la sovranità del Paese. Riguarda la stabilità del mondo" ...Isinbayeva ha visto il suo nome cancellato da uno stadio per un post di smarcamento dal regime. Le difficoltà degli sportivi in Russia.