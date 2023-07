Ucraina | certamente la guerra finirà e saranno gli interessi geopolitici americani a farlo accadere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) di Stefano Briganti Ad Helsinki Biden ha affermato che larusso-non durerà per anni e anni. Le sue convinzioni si basano sul fatto che Mosca non avrà più sufficienti risorse per continuare il conflitto. Da ciò che ha affermato Blinken sono invece le munizioni occidentali a scarseggiare. Questa è una delle (assurde) giustificazioni con la quale gli Usa hanno dato le bombe a grappolo a Kiev, le stesse che, quando si ritenne fossero usate da Mosca, fecero gridare al crimine di. Per quanto riguarda gli uomini dell’esercito ucraino, non è dato sapere se sono in numero sufficiente per sostenere ancora anni didal momento che, sebbene nessuno ce lo dica, muoiono anche loro. Si sa che le informazioni che ci vengono date sono di propaganda e come tali vanno lette, ma è un dato di fatto che le azioni ...