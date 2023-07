Tuttosport – “Bernardeschi al Bologna? È una possibilità Saremmo contenti di averlo”

(Di venerdì 21 luglio 2023) 2023-07-21 17:01:57 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: Parla dal ritiro di Valles l’amministratore delegato del, Claudio Fenucci. A tenere banco, ovviamente è il mercato: “Il mercato è molto complesso, il sistema calcio è uscito dalla pandemia in situazione finanziaria difficile e tutti prima vendono e poi comprano. Noi abbiamo riscattato Posch e Moro, prelevato Beukema ed El Azzouzi e siamo a oltre 18 milioni investiti”. “Il desiderio comune di tutti gli allenatori – ha spiegato Fenucci – è avere la rosa completa e sappiamo che la squadra necessita di qualche innesto, ma dobbiamo capire la compatibilità del mercato”. Tra i nomi più caldi c’è quello di, che vorrebbe tornare in Italia dal Toronto: “Non è una trattativa vera e propria, attraverso il suo agente ha aperto una ...

Toronto in crisi eespulso e non è un caso che crescano le voci che vorrebbero sia Insigne (che ha appena deciso di cambiare agente) chein cerca di altre sistemazioni. ...Il cambiamento Inevitabile che le sirene del mercato risuonino con una certa continuità attorno ae Insigne, malgrado siano legati da contratti abbastanza lunghi, vale a dire fino al 31 ...Federico, ex Fiorentina e Juventus , ha parlato adelle difficoltà di Dusan Vlahovic nel passaggio dal viola al bianconero: "Quando fai un passaggio di questo tipo cambia veramente ...

"Bernardeschi al Bologna È una possibilità. Saremmo contenti di averlo" Tuttosport

Le parole dell'amministratore delegato del club rossoblù, Claudio Fenucci, dal ritiro di Valles. E su Motta: "Il prolungamento non può avvenire mediaticamente" ...Le parole dell'amministratore delegato del club rossoblù, Claudio Fenucci, dal ritiro di Valles. E su Motta: "Il prolungamento non può avvenire mediaticamente" ...