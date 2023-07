Turchia che tour! Caicco | mare | storia e natura incontaminata

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un Paese dai mille volti, forgiato su fiere radici, leggende, storie e danze popolari. Un Paese ricco di profumi intensi e inebrianti, di sapori autentici, senza compromessi. Un Paese appassionante e trascinante, dove ritrovarsi e concedersi giorni di puro relax, dove godersi spiagge da sogno e acque cristalline a conclusione di un lungo tour ricco di sorprese. Questa ammaliante e impenetrabile terra resterà nel cuore del visitatore, entrando nel profondo sin da subito. Quando la bellezza è ovunque occorre scegliere solo il mezzo di trasporto: un affascinante tour alla scoperta della maestosa Istanbul, dei paesaggi lunari della Cappadocia con i siti Unesco che compaiono, come per magia, lungo il tragitto oppure un viaggio inedito a contatto con lae con le bellezze paesaggistiche a bordo di un mezzo di trasporto unico e tradizionale, il ...

... neo acquisto del club blucerchiato,avrà modo di apprendere i segreti del Maestro Pirlo , suo allenatore già avuto inal Karagumruk. Intervistato da Il Secolo XIX , il calciatore ha ......Lauserà tutti gli strumenti della diplomazia per far ripartire l'accordo sui cereali del Mar Nero: 'Discuterà dell'accordo sul grano con il presidente russo Vladimir Putin. Credo...Lauser tutti gli strumenti della diplomazia per far ripartire l'accordo sui cereali del Mar Nero. Discuter dell'accordo sul grano con il presidente russo Vladimir Putin. Credogarantiremo la ...

Turchia: La Banca Centrale alza il Tasso d’interesse al 17,5% Wall Street Italia

La banca centrale della Turchia sorprende con un modesto aumento del tasso di interesse al 17,5%. Impatti sulla lira e instabilità economica.© Reuters. Il presidente turco Tayyip Erdogan si rivolge ai sostenitori al Palazzo presidenziale dopo la vittoria al secondo turno delle elezioni, Ankara, Turchia, 29 maggio 2023. REUTERS/Umit Bektas/ ...