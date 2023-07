Tumulti nelle chat Pd | Schlein manda a casa Cuperlo | reazioni scomposte

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un silenzio composto, garbato. D'altri tempi. Fuori moda, che stona con la politica attuale. Quella urlata, gesticolata, densa di astio e povera di contenuti. Quelli autentici. Ellyha defenestrato Giannie lo ha sostituito al vertice della Fondazione PD con Nicola Zingaretti. La scelta del segretario nasce, almeno ufficialmente, oggi dalla volontà di migliorare le relazioni europee e porre la struttura dem alla Foundation for European progressive studies. Ovvero la fondazione dei partiti che aderiscono al Pse, di cui il Pd finora non fa parte. L'ex governatore del Lazio, secondo la nativa di Lugano, sarebbe il profilo perfetto per questo compito visto che, il prossimo anno, verrà candidato alle elezioni Europee come capolista nel Lazio.però non l'ha presa affatto bene. E...