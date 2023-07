Tuffi | Lian Junjie svetta nella semifinale dai 10 metri a Fukuoka Cassiel Rousseau | l’anti-Cina

(Di venerdì 21 luglio 2023) Calato il sipario su una lunga giornata per gli atleti impegnatiprova dai 10. La piattaforma, da sempre, è fonte di spettacolo e di tanta tensione per le difficoltà che propone.penultima giornata di gare di questi Mondiali di(Giappone), l’Italia non è stata protagonistaspecialità in questione, vista le eliminari nei preliminari di Riccardo Giovannini e di Andreas Sargent Larsen. Sfumata, quindi, l’opportunità di conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 a livello individuale per i due azzurri in questa circostanza. Il migliore del penultimo atto è stato il cinese. Con lo score di 505.50, l’asiatico è stato l’unico a infrangere la barriera dei 500 punti, precedendo l’ottimo ...

