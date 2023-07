Tuffi | Elena Bertocchi | “Un Mondiale bellissimo per me Sono orgogliosa di quanto ho fatto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023)si classifica dodicesima nella finale del trampolino individuale da 3 metri femminile: la 28enne meneghina, tesserata per Esercito e Canottieri Milano, ed allenata da Oscar Bertone, tornata in gara in questa specialità dopo tre anni a causa di problemi alla schiena, chiude a quota 269.15. Doppietta cinese, con la conferma della campionessa del mondo Chen Yiwen, prima con 359.50 punti, la quale va a precedere la connazionale Chang Yani, d’argento a quota 341.50, mentre sale sul gradino più basso del podio la canadese Pamela Ware, terza con 332.00. Bilancio certamente positivo per: “Iogià soddisfatta così, perché non credevo di poter disputare una finaleda 3 metri dopo tre anni di stop. Ho ottenuto il massimo, e cioè il pass olimpico, non ...