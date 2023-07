Tuffi | Chiara Pellacani chiude quinta ai Mondiali dai 3 metri Doppietta cinese senza dominare

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo l’oro nel sincro, Chen Yiwei e Chang Yani si dividono anche il primo ed il secondo gradino del podio nell’individuale dai treaidi Fukuoka. La Cina piazza un’altrae continua a mantenere viva la possibilità di vincere tutte le gare di questa rassegna iridata. Medaglia di bronzo per la canadese Pamela Ware, mentreconclude al quinto posto, mentre è dodicesima Elena Bertocchi. Chen Yiwei si conferma sul trono dei tre, bissando il titolo dello scorso anno. Lasi è imposta con il punteggio complessivo di 359.50 al termine di una buona gara, ma non sicuramente ottima, visto che aveva iniziato un po’ con il freno a mano tirato nei primi due. La scossa è arrivata con il doppio e mezzo ...

'Sono soddisfatta - dice- è stata una gara regolare e la posizione è abbastanza buona, non essendo al top della forma forse pretendo cose che non posso fare. Domani finalmente c'è l'ultima ...Pellacani inizia la sua finale col doppio e mezzo indietro e totalizza 63.00, mentre Elena Bertocchi col doppio salto mortale e mezzo ritornato si ferma a 56.70. L'acuto di Pellacani arriva ...NeiPellacani ed Elena Bertocchi non arrivano alla medaglia nel trampolino da 3 metri nonostante una buona gara in finale. Alle 12:30, infine, l'Italia del nuoto artistico si giocherà le ...

Escono dall'acqua dopo l'ultimo tuffo con la consapevolezza di aver raschiato il barile, di non aver rimpianti e soprattutto di aver disputato un mondiale da centodieci e lode. Chiara Pellacani ed Ele ...