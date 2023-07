Trubin lancia segnali all’Inter | incontro con lo Shakhtar Donetsk? ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 luglio 2023)(ancora)che fanno intendere quanto gradirebbe approdare in nerazzurro. Per ultimo il solito commento sotto il post dell’addio di André Onana. A Milano avvistato anche il direttore sportivo dello. Le novità di Tuttosport.? Anatolijcontinua are, come per ultimo quello del commento social lasciato sotto il post di addio di André Onana. Nel frattempo, come reso noto da Tuttosport, il ds delloè stato anche avvistato a Milano. Si ipotizza perciò unproprio con la dirigenza dell’Inter per, che appare decisamente ...