Trovati morti nel garage di casa | la mamma e suoi 3 figli

Leggi su tvzap

(Di venerdì 21 luglio 2023) Davvero incredibile la scoperta fatta dalla polizia che, dopo essere stata avvertita da una donna che sosteneva di “essere tenuta in ostaggio”, ha fatto irruzione in une ha trovato 4 corpi senza vita. Si tratta di una madre e deitre. Secondo le forze dell’ordine si tratterebbe di un caso di “omicidio-suicidio”. (continua) Leggi anche: Tragico incidente aereo, tutti. A bordo anche 5 politici Leggi anche: Terribile incidente in Italia, morta una donna dopo lo scontro: poi la sconvolgente scoperta sullaa È successo intorno alle 16 a Verdigris, una cittadina di poco più di 5mila abitanti nei pressi di Tulsa, nello Stato dell’Oklahoma. Mentre in Italia erano circa le 23. La donna che ha chiamato la polizia ha affermato di essere stata sequestrata da un’altra ...