Trovata l' intesa sul Pnrr | sbloccata la terza rata

(Di venerdì 21 luglio 2023) I fondi restano gli stessi, 35 miliardi entro la fine del 2023, ma lacala di circa 500 milioni, a 18,5 miliardi, e la quarta sale a 16,5: questo quanto stabilito dopo l'tra governo e Ue sul, comunicata al termine della cabina di regia riunita a palazzo Chigi e presieduta dal ministro competente, Raffaele Fitto. Lo spostamento delle risorse dallaalla quartaè dovuto in sostanza a una richiesta di modifica in materia di riforma degli alloggi per studenti, spiega il governo, al fine di inserire una nuova milestone nella quarta, chiarire le condizioni e gli obiettivi della misura e correggere alcuni errori materiali. «In accordo con la Commissione», sottolinea l'esecutivo, «le modifiche proposte non avranno alcun impatto ...

Chi ieri ha avuto occasione di sentire Giorgia Meloni l'hapiuttosto di buon umore, ... D'altra parte, c'è la tempistica dei comunicati a mettere nero su bianco l'tra Roma e Bruxelles. ...Trovato l'accordo col calciatore, e in linea di massima anche con la Juventus sulle cifre del prestito e del diritto di riscatto, nelle ultime ore si èl'anche sulla parte di ingaggio ...Atalanta molto vicina a trovare l'giusta con il Verona per quanto concerne il difensore svedese Hien Dopo settimane di tira e molla, l'Atalanta è sempre più vicina a far suo il difensore Hien: giocatore svedese in forza all'...

Angri, intesa trovata. Tra sette giorni il cambio di proprietà Tutto Serie D

