Tromso IL vs SK Brann – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 luglio 2023) IlIL punta a scavalcare l’SKnella classifica dell’Eliteserien norvegese battendolo domenica 23 luglio Le due squadre arrivano all’incontro a pari punti, rispettivamente al quarto e al terzo posto. Il calcio di inizio diIL vs SKè previsto alle 17 Anteprima della partitaIL vs SKa che punto sono le due squadreIL Consolidatosi nell’Eliteserien da quando ha ottenuto la promozione dalla seconda serie nel 2020, ilsembra essere in crescita in questa stagione, con il suo bilancio di 27 punti in 14 partite già a soli otto punti dalla somma totale di due campagne fa. Tuttavia, la loro striscia di imbattibilità di sei partite in campionato si è interrotta per mano del Rosenborg l’ultima ...