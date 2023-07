Tromba d' aria a Milano | un uomo colpito da un fulmine a Verona VIDEO

(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - Una 'bomba d'acqua' ha interessato in tarda mattina il Milanese soprattutto nell'area nord est del capulogo. Nessuna persona è rimasta ferita ma ci sono stati allagamenti, edifici scoperchiati e alberi caduti. Oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco principalmente per allagamenti. Sempre per il maltempo un furgone è finito in un canale ad Abbiategrasso ma la persona che si trovava all'interno del mezzo è riuscita fortunatamente ad uscire. Una pianta è caduta su un auto con dentro una persona a Cinisello, anche qui senza conseguenze. C'è stato un TORNADO ? in provincia ditra Gessate e Cernusco sul Naviglio. Tutto normale, no? pic.twitter.com/4l9GNAI6iU — Daniele Angrisani (@putino) July 21, 2023 Unad'infine ha interessato la zona di Gorgonzola verso Gessate con piante divelte e tetti ...

e unad'(di notevoli proporzioni) tra Gessate e Cernusco sul Naviglio. Quindi, mentre il resto d'Italia continuava a boccheggiare per il caldo il cuore della Lombardia lottava contro ...Un forte maltempo di breve durata si è scatenato nella mattina nella zona della Martesana, in provincia di Milano. Unad'ha investito Cernusco sul Naviglio e i comuni limitrofi, provocando danni a case e auto. Fonte Prima la MartesanaMILANO.d'nel Milanese, nella zona di Gorgonzola in direzione di Gessate, con piante divelte e tetti scoperchiati. Si registrano grandinate in tutta la Lombardia, in difficoltà la circolazione ...

Tromba d'aria a Gorgonzola (Milano), danni ma nessun ferito TGCOM

La 'moderata criticità per rischio temporali', per cui venerdì la Protezione civile aveva lanciato un'allerta arancione per buona parte della Lombardia e un'allerta gialla per parte delle regioni lim ...Ancora forti temporali a Milano. Dopo la pioggia, la grandine e la tromba d'aria di questa mattina, altri rovesci sono previsti fino alla mezzanotte di sabato 22 luglio. Per questo la protezione civil ...