Troina Maurizio Impellizzeri uccide Mariella Marino poi tenta la fuga

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un femminicidio ha scosso la comunità di(Enna). La vittima,, ha provato invano a rifugiarsi in un portone mal’ha raggiunta e ha fatto fuoco., 56 anni, è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco ain via Sollima, nel rione di San Basilio. I Carabinieri hanno arrestato il marito, che avevato di fuggire. Sul luogo dell’omicidio è arrivato il pm Michele Benintende. La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da tempo. A quanto scrive la stampa locale l’uomo aveva già una condanna per reati persecutori. L’ultima denuncia dirisalirebbe a ...