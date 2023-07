Treviolo | inaugurato il muro dei sogni nel parco Santa Cristina

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023) Che siate grandi o piccini da oggi ac’è un posto dedicato aidi tutti. Il merito è dei 18 ragazzi e ragazze che dal 19 al 30 giugno hanno prestato servizio per la comunità a titolo gratuito all’interno del progetto “Lavori in corso” promosso dal Centro di Aggregazione Giovanile e dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di. Si tratta di un’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni che ha previsto attività di cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano in collaborazione con realtà del territorio. Tra le attività svolte dal gruppo di volontari (come la messa a nuovo dell’intera barriera esterna della biblioteca comunale “Lanfranco da Albegno” e la sistemazione delle fioriere presenti nello stabile dei servizi socioeducativi), grande rilevanza ha ...