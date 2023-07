Trasporti | Usb | lunedì sciopero di 4 ore per bus e metro

... rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di de - contrattazione dei diritti degli autoferrotranvieri; per lunedì 24 Luglio,Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero ...Il sindacatoLAVORO PRIVATO ha proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì 24 luglio per tutto il personale per ragioni legate all'organizzazione del ...L'ultimo sciopero, di pari durata indetto dall'Organizzazione sindacaleha avuto una percentuale di adesione pari al 7,38% del personale di TrentinoS.p.aIl sindacato USB Lavoro Privato ha programmato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico per lunedì 24 luglio, che coinvolgerà anche la provincia di Trento. In quell'occasione, il personale di ...Lunedì 24 luglio alcune sigle sindacali hanno annunciato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico che riguarderà sia lavoratori Anm sia ...