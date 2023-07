Trasporti | Paita Iv | ' altra giornata di passione | da Salvini ultime parole famose'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Un'diper le ferrovie, ancora una volta Italia divisa in due. Ledi, che ieri al question time al Senato ha snocciolato percentuali di puntualità, superiori all'80%, letteralmente lunari. Italia Viva lo invita a tornare sulla terra e a farsi un giro nelle stazioni. Evidentemente non c'è mai stato". Così la coordinatrice nazionale di Italia Viva e senatrice di Azione-Italia Viva Raffaella. "Possibile che il Paese si blocchi per una grandinata o un acquazzone? È normale questo stillicidio di guasti alla rete? Per non parlare dei ritardi superiori alle tre ore sui treni ad alta velocità a Roma, assolutamente intollerabili dal momento che non c'entra nemmeno il ...