Trapianti | cuore in tempi record da Trento a Bologna | 1 ora in elicottero

Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Tempi record per il trasporto di un cuore da trapiantare: un'ora sola da Trento a Bologna, che ha permesso di salvare la vita a un paziente. E' successo in Emilia ...L’elicottero del 118 ha permesso di ridurre al minimo i rischi, il paziente ora sta bene. Il Sant’Orsola primo in Italia per questo genere di interventi ...