Transbenaco Cruise Race | domani al via la 37esima edizione

(Di venerdì 21 luglio 2023) Prende il via nella mattinata di, sabato 22 luglio 2023 dal porto gardesano di Portese ladella, organizzata dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con la Canottieri Garda Salò.Oltre 40 le imbarcazioni iscritte alla regata, nata nel 1986 per iniziativa di un gruppo di amici appassionati di vela, con una formula che combina navigazione da crociera e competizione sportiva. Si tratta dell’unica manifestazione di questo tipo sul Lago di Garda, e prevede anche una versione in doppio – laper due – che si svolgerà il prossimo 26 agosto., i pronostici e la partenza Il favorito della vigilia è Black Arrow, barca dell’armatore Michele ...

