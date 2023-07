Tragedia Palermo | caduto con monopattino in via Leonardo da Vinci | muore uomo di 52 anni

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un drammatico incidente stradale ha portato alla morte di Pietro Sinatra, un palermitano di 52, padre di quattro figli.dal, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, suscitando preoccupazione e dolore. La sua famiglia ha scelto di donare gli organi, mentre le indagini cercano di comprendere le cause del sinistro Unaha sconvolto la città diquando Pietro Sinatra, undi 52e padre di quattro figli, è stato coinvolto in un incidente stradale con un. Il sinistro è avvenuto in viada, nei pressi di via Beato Angelico, e ha portato a conseguenze fatali. Era mercoledì pomeriggio, intorno alle 18:30, quando Pietro è stato sbalzato dal ...