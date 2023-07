Tragedia a Cagliari | neonato muore in piazza mentre la madre lo sta allattando Due le ipotesi

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 21 luglio 2023) Laè avvenuta ieri, 20 luglio, inRaffaele Piras, a Quartucciu, nella città metropolitana di. Ilè morto tra le braccia della, che lo stavain, svenendo all’improvviso. La donna stavasuo figlio di due mesi quando, improvvisamente, è svenuto, intorno alle 22.30. I tentativi di rianimazione dei genitori e i soccorsi del 118, però, si sono rivelati inutili e il bambino non ce l’ha fatta. Il padre, 35 anni, e la mamma, 33, si trovavano con i nonni del piccolo, come riportato dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena alla stampa, per prendere una boccata d’aria vista la giornata rovente. La causa del decesso non è ancora stata dichiarata, e il pubblico ministero di ...