Traffico Roma del 21-07-2023 ore 19 | 00

(Di venerdì 21 luglio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi resta intensa la circolazione in queste ore e pure in calo sul Raccordo Anulare carreggiata interna permangono in colonna mi Tron ospedale Sant’Andrea la Salaria rallentamenti con code a tratti a partire dalla Nomentana sino al bivio con laL’Aquila code anche tra le uscite tuscolane Ardeatina in carreggiata esterna sempre per te sei ancora una mente a partire ora dalla Laurentina Sino all’uscita Tuscolanaancora congestionato sulla Salaria in uscita al centro per un incidente avvenuto all’altezza di Fidene le Partono dalla tangenziale in tangenziale abbiamo propriointenso tra Tor di Quinto la Salaria in direzione San Giovanni con te anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio la tangenziale ...